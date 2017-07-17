Грабитель с ножом среди ночи напал на хозяйку дома

Сотрудники полиции раскрыли разбой, совершенный в одном из домов на Суоярвском шоссе в Петрозаводске.

Инцидент произошел на прошлой неделе около 5 утра. Неизвестный в маске проник в чужой дом, а когда домочадцы проснулись, схватил на кухне нож и, угрожая им, связал ремнями одного из членов семьи. Испуганная 77-летняя хозяйка дома не смогла препятствовать нападавшему, который похитил более 10 тысяч рублей, а также украшения, мобильные телефоны и ноутбук. Общий ущерб превысил 42 тысячи рублей.

Сотрудники полиции стали проверять лиц, которые ранее бывали в доме, и их предположения подтвердились. Грабителем оказался 26-летний молодой человек, который когда-то был знаком с членами семьи. На преступление его толкнула финансовая нужда, а накануне он употреблял спиртное.

В настоящее время злоумышленник арестован. Ему грозит до 12 лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.