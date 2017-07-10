Детскую поликлинику в Петрозаводске могут оштрафовать на 5 миллионов

Карельское УФАС России завершило рассмотрение двух дел о нарушении антимонопольного законодательства в отношении Городской детской поликлиника №1.

Госкомиссия установила, что в течение трех лет с 2014 по 2016 годы организация заключала договора с рядом коммерческих фирм – поставщиков медицинской техники из Санкт-Петербурга. Это, по мнению специалистов УФАС, делалось с нарушением закона.

Надзорный орган считает, что фирмы при активной поддержке организатора закупок нарушили правила проведения 11 аукционов на общую сумму 11 миллионов 150 тысяч рублей. 16 договоров поставки на общую сумму более 300 тысяч рублей были также заключены с нарушением антимонопольного законодательства.

Организациям грозят оборотные штрафы до 50% от стоимости торгов.