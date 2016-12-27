Главврача детской поликлиники Петрозаводска оштрафовали на два миллиона

Петрозаводский городской суд признал виновной экс-главврача первой детской поликлиники Петрозаводска, обвинявшуюся в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

Суд установил, что с 2013 по 2016 год женщина получала взятки от представителя фирм, поставляющих медицинские товары. В обмен на деньги подсудимая способствовала заключению поликлиникой договоров и госконтрактов с этими компаниями.

Следствие доказало, что злоумышленница сообщала взяткодателю о планируемых торгах и аукционах, а та в свою очередь составляла от имени поликлиники нужные ей технические задания. Затем подсудимая утверждала аукционную документацию, обеспечивая тем самым победу указанных фирм. В общей сложности за это экс-главвврач получила 942 тысячи рублей.

В результате суд назначил женщине штраф в размере двух миллионов рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Ранее Петрозаводский суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно пенсионерку, ставшую посредницей при передаче взяток.