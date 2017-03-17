Главврач Калевальской больницы предстанет перед судом по обвинению во взятке

Следственный комитет Карелии закончил расследование дела главврача Калевальской ЦРБ Светланы Крупенькиной. Женщину обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в период с 2013 по 2016 год обвиняемая получала деньги от поставщика медицинских товаров. Взамен главврач заключала договора поставки без проведения торгов на суммы до ста тысяч рублей, а также обеспечивала беспрепятственную оплату по ним. Сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.

По уголовному делу утвердили обвинительное заключение. Теперь дело передадут в суд для рассмотрения по существу. По части пятой статьи 290 УК РФ Светлане Крупенькиной грозит до 12 лет лишения свободы.