Главе Управтодора Карелии продлили срок задержания на 72 часа

Сегодня в Петрозаводском суде рассматривалось ходатайство следователей об аресте руководителя Управтодора Карелии Алексея Никитина. Следователи на заседании заявили, что Никитин, как и арестованный ранее на 2 месяца его заместитель Новокшонов, если окажется на свободе, может скрыться от следствия или повлиять на свидетелей. Об этом сообщает сайт «Столица на Онего».

Адвокат Алексея Никитина заявил встречное ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа. Суд удовлетворил просьбу защиты.

Напомним, Следком Карелии возбудил уголовное дело в отношении руководителя Управтодора Карелии Алексея Никитина и его заместителя Игоря Новокшонова. По версии следствия, руководители ведомства создали устойчивую ОПГ для вымогания взяток от организаций, выполняющих работы по проектированию, строительству, ремонту и содержанию карельских дорог, и таким образом получили почти три миллиона рублей.