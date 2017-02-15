Экс-глава поселка в Карелии наказан условно за продажу амбулатории на дрова

Медвежьегорский районный суд признал виновным в превышении должностных полномочий и хранении боеприпасов бывшего главу Повенца Леонида Горянского. Суд установил, что в 2011 году злоумышленник произвел незаконное отчуждение здания муниципальной амбулатории по цене дров — за 80 тысяч рублей. Здание так и не разобрали, а частично отремонтировали: сейчас оно используется как жилье. Экспертиза показала, что рыночная стоимость здания превысила 1,3 миллиона рублей.

Чиновник нарушил порядок приватизации муниципального имущества, а бюджет Повенца лишился доходов – более 13 процентов от стоимости здания. Кроме того, суд обязал Горянского выплатить ущерб от коррупционного преступления – 1,3 миллиона рублей, рассказали в прокуратуре Карелии. Также его осудили за хранение боеприпасов.

В общей сложности суд приговорил бывшего чиновника к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Решение не вступило в законную силу.