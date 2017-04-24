Гендиректора компании оштрафовали за злостное неисполнение судебных решений

Суоярвский суд признал виновным гендиректора ООО «ФинансБюро», обвинявшегося в злостном неисполнении вступивших в силу судебных решений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Суд установил, что бизнесмен злостно уклонялся от исполнения решений Арбитражного суда республики. Арбитраж взыскал с возглавляемого мужчиной предприятия задолженности за товары, поставленные по договорам, на сумму более трех миллионов рублей.

С учетом признания вины и других смягчающих обстоятельств подсудимого приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.