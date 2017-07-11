Гаражные воры из Петрозаводска получили реальные сроки

Троих жителей Петрозаводска осудили за кражи из гаражей. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Летом 2016 года в органы внутренних дел стали поступать заявления о кражах. Злоумышленники действовали похожим образом: вскрывали замки и выносили ценные вещи. От действий подозреваемых пострадали более десяти человек, а совокупный ущерб превысил 470 тысяч рублей.

В итоге подозреваемых задержали с поличным при очередной попытке наведаться в одну из хозпостроек. Следователи установили, что двое ранее судимых граждан 25 и 23 лет действовали в компании с несовершеннолетним уроженцем Олонца. Пока взрослые приятели высматривали гаражи, взламывали замки и крали все, что им представлялось ценным, юноша находился поблизости. Осматривался и предупреждал старших товарищей, если кто-то шел к ним.

Что именно добывали его знакомые, юноша видел не всегда, в сбыте похищенного не участвовал. Но за помощь в преступлениях получал деньги.

В июне Петрозаводский городской суд вынес приговор в отношении двух совершеннолетних обвиняемых. С них взыскали более 470 тысяч рублей. Одного обвиняемого приговорили к 5 годам колонии строгого режима, второго – к 4 годам колонии-поселения. Несовершеннолетнего поставили на учет и запретили ему появляться на улице с 10 вечера до 6 утра.