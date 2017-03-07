Фигуранты дела о крушении Ту-134 под Петрозаводском получили условные сроки

Фигуранты уголовного дела о крушении самолета Ту-134 под Петрозаводском летом 2011 года признаны виновными. Как сообщает корреспондент «Республики» из зала Прионежского суда, Эдуард Войтовский, Владимир Пронин и Владимир Шкарупа приговорены к пяти годам лишения свободно условно. Кроме того, суд сразу снял с них судимость по амнистии.

Пронин и Шкарупа обвинялись по части третьей статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Войтовскому инкриминировалась часть третья статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

Ранее все подсудимые заявили о своей невиновности. По их мнению, к авиакатастрофе привели действия экипажа, якобы не обладавшего должной для полета квалификацией. Суд не согласился с их версией, однако признал, что в крови штурмана Ту-134 было обнаружено 0,81 промилле алкоголя, что соответствует легкой стадии опьянения.

Крушение самолета Ту-134 в 2011 году под Петрозаводском унесло 47 жизней, еще пять человек получили травмы различной степени тяжести. Компании, которой принадлежал самолет, был причинен ущерб на сумму более 16 миллионов рублей.