Суд отправил Шелковникова под арест до 23 марта

Петрозаводский городской суд оставил под арестом до 23 марта начальника отдела регионального Автонадзора Евгения Шелковникова. Об этом сообщает корреспондент «Республики» из зала суда.

Решение мотивировано тем, что руководитель карельского УГАДН может оказать давление на свидетелей — своих подчиненных, находясь на свободе.

Адвокат Шелковникова сообщил, что о решении по апелляции будет объявлено позднее.

Шелковникова и его коллегу Дениса Краснопевцева обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в мае прошлого года подозреваемые получили от предпринимателя взятку в виде алкогольной продукции на сумму не менее 20 тысяч рублей за непривлечение организации-перевозчика к административной ответственности.

Фигурантом уголовного дела также оказался директор ПЛВЗ «Петровский» Анатолий Белых. Сегодня стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении начальника регионального автонадзора Рафаила Галикеева, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими.