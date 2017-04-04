Фельдшеру, принимавшему звонок от тонущих на Сямозере детей, вынесли приговор

Суоярвский районный суд признал виновной в гибели 14 детей на Сямозере фельдшера районной больницы Ирину Щербакову, которая в июне 2016 года приняла звонок одного из тонувших детей за шутку и проигнорировала его, сообщает ТАСС.

Суд приговорил Щербакову к трем годам лишения свободы в колонии-поселении, однако отсрочил реальное отбывание наказания на три года до достижения ее дочери 14-летнего возраста. В колонии Щербакова должна появиться после 10 мая 2020 года.

Напомним, трагедия на озере Сямозеро произошла 18 июня прошлого года. Лодки, в которых находились дети, отправившиеся в водный поход по озеру, перевернулись и 14 детей погибли. Находясь в воде один из детей смог дозвониться до станции скорой помощи Суоярви, однако поднявшая трубку фельдшер Ирина Щербакова приняла звонок за шутку и не сообщила о случившемся в экстренные службы.