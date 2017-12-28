Фальшивомонетчик пойдет под суд в Карелии

Фальшивомонетчика судят в Лахденпохье. Об этом сообщает пресс-служба МВД Карелии. По версии следствия, житель Санкт-Петербурга, который в новогодние праздники в 2016 году сбыл в Приладожье 7 поддельных пятитысячных купюр.

Мужчина посетил Карелию в период новогодних каникул под предлогом туристической поездки. Для придания правдоподобности визиту он взял с собой супругу и дочь. Для сбыта фальшивок он выбирал небольшие магазины, которые могли быть не оборудованы системами видеонаблюдения и приборами для проверки подлинности купюр. Мужчина брал товар стоимостью не более 300 рублей, получая сдачу настоящими деньгами.

Однако такая предусмотрительность подозреваемому не помогла – его установили и задержали в Санкт-Петербурге. Мужчину взяли под стражу. В период следствия свою он вину категорически отрицал, выдвигая собственные вымышленные версии. Кроме того, он направлял многочисленные жалобы и ходатайства. Всё это затягивало процесс расследования.

Однако его вина в ходе предварительного следствия была полностью доказана. Сейчас уголовное дело рассматривается по существу в Лахденпохском районном суде.