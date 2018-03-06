Экстрасенсы лишили пенсионерку из Петрозаводска более миллиона рублей

Утром 5 марта в полицию Петрозаводска обратилась 70-летняя местная жительница, которая дважды попалась на уловки мошенников, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Летом прошлого года женщина нашла в интернете объявление об услугах экстрасенсов, которые лечат от любых заболеваний. Она позвонила по указанному номеру – ей ответил мужчина и рассказал, что лечение проходит дистанционно в течение месяца. Пенсионерка согласилась и стала перечислять на счета различные суммы денежных средств. В августе ей позвонили и сказали, что она здорова, лечение завершено. К этому времени пенсионерка перечислила мошенникам миллион рублей.

В феврале этого года этой же петрозаводчанке позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил женщине, что летом она стала жертвой аферистов, но все ее деньги будут возвращены. Однако пострадавшей необходимо оплатить комиссию и инкассаторские услуги по перевозке похищенного миллиона. Женщина снова поверила и перечислила еще 106 000 рублей. Только после этого потерпевшая поняла, что оба раза была обманута.

По данному факту МВД возбудило уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.