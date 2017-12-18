Экс-председатель контрольного комитета Карелии готов дать новые показания

Сегодня в городском суде Петрозаводска обвиняемый в получении взятки бывший глава контрольного комитета Карелии Виталий Галкин заявил, что готов дать новые показания. Также по ходатайству защиты был приглашен свидетель — бывший служащий ведомства Алексей Рысев. Он находится в Галкиным в служебных отношениях — был его подчиненным в комитете. Адвокат обвиняемого попросил охарактеризовать Галкина.

Алексей Рысев охарактеризовал бывшего руководителя положительно и, в частности, сообщил, что учился вместе с Галкиным вместе в 90-х годах в военном училище, знает его косвенно. Галкин был золотым медалистом, поступил в военное училище, был очень спортивным. Рысев рассказал суду, что отделение, где Галкин проходил обучение, было образцовым.

После обучения в военном училище пути свидетеля и обвиняемого не пересекались, однако потом они встретились вновь в Государственном контрольном комитете Карелии. Рысев также сообщил, что у Галкина были высокие организационные способности, большое трудолюбие. Кроме того, обвиняемый получил грамоту от Росалкогольрегулирования, был инициатором спортивных мероприятий. Задержание Галкина для Рысева было большой неожиданностью.

— Как снежный ком на голову, — сказал Алексей Рысев.

Суд удовлетворил ходатайство защиты пригласить еще четырех свидетелей. Их суд опросит в четверг, 21 декабря. В четверг же обвиняемый готов дать показания.

Напомним, обвиняемый во взяточничестве Виталий Галкин нанял нового адвоката, который посоветовал ему признать вину. Экс-глава контрольного комитета написал явку с повинной.