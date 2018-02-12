Экс-начальница почтового отделения осуждена за хищения на севере Карелии

Кемский горсуд назначил бывшей начальнице отделения почтовой связи наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за присвоение вверенного ей имущества. Об этом сообщает сайт прокуратуры Карелии.

Суд установил, что подсудимая, работая начальником отделения почтовой связи одного из поселков Кемского района, на протяжении 7 месяцев присваивала вверенное ей имущество и реализовывала его. Также она, изготовив фиктивные финансовые документы, присвоила себе деньги, продукты и хозтовары на общую сумму более 220 тысяч рублей.

Хищение было выявлено в результате служебной проверки, после чего начальника отделения уволили.

Также суд в полном объеме удовлетворил гражданский иск, заявленный потерпевшей стороной, о взыскании с осужденной причиненного ущерба.

Приговор в законную силу не вступил.