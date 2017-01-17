Экс-мэру Кеми повторно снизили наказание за взятку

Коллегия Верховного суда Карелии изменила приговор бывшему мэру Кеми Игорю Пигалкину. Об этом сообщает «Петрозаводск говорит».

В мае прошлого года Кемский горсуд приговорил Пигалкина к восьми годам условного срока и шестимиллионному штрафу. В августе Верховный суд снизил штраф до пяти миллионов рублей.

После этого Пигалкин подал кассационную жалобу в президиум суда. Сегодняшний приговор – шесть с половиной лет лишения свободы условно и штраф в три миллиона рублей.

Суд установил, что в июне 2014 года Пигалкин получил через своего советника взятку в размере 45 тысяч рублей от бизнесмена. Деньги были оплатой за выполнение дорожных работ по заключенным с нарушением закона контрактам, а также за бездействие при рассмотрении в суде дела по иску бизнесмена к администрации Кеми.

Кроме того, 8 июля 2014 года Пигалкин при посредничестве Федченко получил от руководителей местной управляющей компании еще одну взятку в размере 495 тысяч рублей. За эту сумму глава поселения обеспечил принятие незаконного решения о повышении на шесть процентов платы за содержание и ремонт жилых помещений многоквартирных домов, находящихся в управлении этого юрлица.