Экс-главу Роспотребнадзора Карелии освободили из-под домашнего ареста

Петрозаводский суд освободил из-под домашнего ареста экс-главу Роспотребнадзора Карелии Анатолия Коваленко. Об этом сообщает портал «Петрозаводск говорит«.

Анатолий Коваленко находился под домашним арестом с 22 июня 2016 года. В суде он неоднократно заявлял, что является пенсионером и нигде не работает. Также он сообщал, что Роспотребнадзор выдавал санитарно-эпидемиологические заключения о работе парка-отеля «Сямозеро» – ведомство не несет ответственности за организацию водных походов. Предъявленное ему обвинение в халатности он называл необоснованным и незаконным, сообщает издание.

Анатолия Коваленко обвиняют в халатности, повлекшей смерть 14 детей, отдыхавших в лагере на Сямозере. По данным следствия, несмотря на сообщения о многочисленных нарушениях в парк-отеле «Сямозеро», Коваленко и его подчиненные в течение года не приняли никаких мер в отношении руководства лагеря.