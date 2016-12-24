Экс-главу контрольного комитета Карелии отправили в СИЗО

Сегодня в Петрозаводском суде рассмотрели ходатайство следователя о заключении под стражу бывшего руководителя контрольного комитета Карелии Виталия Галкина. Ему намерены 26 декабря предъявить обвинение в получении взятки, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Сообщником Галкина считают его заместителя Алексея Бобылева.

Сторона защиты ходатайствовал о том, чтобы поместить экс-чиновника под домашний арест, а его родственники заявили о готовности внести залог – 5 миллионов рублей. В свою очередь, следствие выразило опасения, что Виталий Галкин, находясь на свободе, может сбежать, уничтожить еще не найденные вещественные доказательства или оказать давление на свидетелей.

О возможном давлении заявил Максим Шальнев, являющийся учредителем ООО «Бухара» — фирмы, занимающейся реализацией алкоголя. Как рассказали следователи, именно от этой компании фигуранты намеревались получить взятку – 70 тысяч рублей. Что касается вещественных доказательств, то на суде рассказали о меченой сторублевой купюре, которую нашли у подозреваемого. Сам Галкин пояснил, что это сдача, которую ему дал водитель Окладников (еще один фигурант уголовного дела, ему инкриминируют пособничество при передаче взятки) за ремонт личного автомобиля, и просил приобщить к делу соответствующую квитанцию.

Виталий Галкин, сам отработавший судьей 19 лет, заявил, что с уважением и пониманием отнесется к любому решению суда.

В итоге судья Антон Левкин поместил экс-главу контрольного комитета под стражу на два месяца — до 22 февраля включительно. Ходатайств об аресте Бобылева и Окладникова, насколько известно «Республике», в суд не поступало.

Адвокат подозреваемого заявил, что это решение будет обжаловано. Отметим также, что глава Карелии Александр Худилайнен уже отстранил Галкина от руководства ведомством.