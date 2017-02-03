Экс-глава Карелии попал в тюремную больницу

Бывший глава Карелии Андрей Нелидов, находящийся в СИЗО по обвинению в получении взятки, 30 января попал в лечебно-исправительное учреждение № 2, расположенное в Медвежьегорске. Об этом сообщают «Вести Карелии». Подтвердить эту информацию в региональном УФСИН «Республике» не удалось.

Ранее экс-руководитель музея «Кижи» неоднократно жаловался на проблемы со здоровьем. Этим он в том числе аргументировал в суде необходимость изменить его меру пресечения на домашний арест.

Осенью 2015 года Андрея Нелидова арестовали по обвинению в получении взятки. Сначала Следственный комитет возбудил в его отношении уголовное дело по части 5 статьи 290 Уголовного кодекса — получение взятки в крупном размере. Позже стало известно, что уголовное дело переквалифицировали: теперь Нелидов обвиняется по шестой части той же статьи.

Экс-чиновнику вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере: с июня по сентябрь 2015 года он получил 4,6 миллиона рублей. За такое преступление экс-глава Карелии может лишиться свободы на срок от 8 до 15 лет. Романов, по версии следствия, выступал посредником при передаче взяток.