Экс-директор филиала банка «Онего» отправится в колонию за злоупотребление полномочиями

Кондопожский суд признал виновной экс-директора местного филиала банка «Онего», которой инкриминировалось злоупотребление полномочиями. Об этом сообщается на сайте суда.

Как доказало следствие, с 2010 по 2014 годы женщина инициировала заключение 47 кредитных договоров с недостоверными сведениями о заемщиках и поручителям. По ним банк незаконно выдал более 50 миллионов рублей, причем деньги ушли не заемщикам, а третьим лицам.

В 2014 и 2015 годах подсудимая покрывала заемщиков, не вносивших ежемесячные платежи. В частности, она заставляла своих подчиненных составлять фиктивные приходно-кассовые ордера о поступлении платежей. В результате в филиале образовалась недостача, превысившая восемь миллионов рублей.

С учетом общественной опасности преступления женщину приговорили к 2 годам 6 месяцам заключения в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.