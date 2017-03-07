Эдуард Войтовский прокомментировал свой приговор по делу о крушении Ту-134

Начальник управления Росавиации Эдуард Войтовский после оглашения приговора высказал свою удовлетворенность решением судьи.

Удовлетворен тем, что приговор не связан с лишением свободы. Такое решение суда косвенно подтверждает то, что я не виновен. Виновным себя не считаю. Мы не согласны с мотивировкой суда в отдельных моментах. Будем анализировать и думать, что делать с этим приговором, — сообщил он нашему корреспонденту, находящемуся в зале суда.

Отметим, что суд оставил без рассмотрения гражданские иски, с правом потерпевших обратиться с ними в суд.

Напомним, Эдуард Войтовский, заместитель гендиректора петрозаводского аэропорта Владимир Шкарупа и исполняющий обязанности начальника авиационной метеостанции аэропорта Владимир Пронин. были приговорены сегодня к пяти годам лишения свободно условно. Кроме того, суд сразу снял с них судимость по амнистии. Также осужденные обязаны выплатить в федеральный бюджет по 200 тысяч рублей процессуальных издержек.

Пронин и Шкарупа обвинялись по части третьей статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Войтовскому инкриминировалась часть третья статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).