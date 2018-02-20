Двум 15-летним подросткам грозит по семь лет колонии за угон иномарки

Медвежьегорский суд рассмотрит дело двоих 15-летних подростков. Школьников обвиняют в угоне автомобиля.

По версии следствия, в сентябре 2017 года в деревне Маслозеро Медвежьегорского района обвиняемые проникли в салон Chevrolet Cobalt, который был припаркован на улице. Подростки завели автомобиль и катались на нем по деревне, затем выехали на районную дорогу, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Карелии.

По части второй статьи 166 УК РФ каждому из школьников грозит до семи лет лишения свободы.