Двух молодых людей жестко задержали в одном из дворов Петрозаводска

Камеры видеонаблюдения компании «Ситилинк» зафиксировали момент задержания двух молодых людей во дворе дома № 21-а на Репникова.

На записи видно, что молодой человек и девушка стоят во дворе, когда к ним подходят еще двое молодых людей. В этот момент в кадре появляется мужчина, который подходит к этой компании, ударяет в затылок молодого человека, стоящего к нему спиной, и ставит его на колени.

Затем в кадр заходит еще один мужчина, который помогает связать руки задержанному скотчем. Затем они обыскивают еще одного молодого человека из этой компании и также связывают ему руки скотчем. После этого двух задержанных уводят из кадра, а оставшиеся девушка и еще один молодой человек покидают место происшествия самостоятельно.

«Республика» запросила информацию о произошедшем у МВД. Если выяснится, что те, кто скручивал молодых людей, не являются сотрудниками правоохранительных органов, то, возможно, речь идет о похищении людей.