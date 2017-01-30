Двоих молодых людей и девушку будут судить за убийство, разбой и кражу

Следственный комитет Карелии утвердил обвинительное заключение в отношении 18-летнего и 17-летнего молодых людей, а также 16-летней девушки. Они обвиняются в убийстве, совершенном группой лиц, разбое, краже и похищении у гражданина паспорта, пишет пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в ночь на 17 ноября 2015 года 17-летний обвиняемый выпивал на улице в Петрозаводске с малознакомым мужчиной. В какой-то момент юноша напал на собутыльника и стал избивать резиновой палкой с металлическим стержнем. От полученных травм тот скончался на месте, а злоумышленник утопил его тело в реке и скрылся.

В мае 2016 года этот же подросток в компании еще одного несовершеннолетнего напали в Петрозаводске на прохожего. Они избили мужчину кулаками и скейтбордом и похитили у него мобильный телефон, рюкзак и паспорт. Кроме того, подростки заставил жертву сообщить пин-под от банковской карты и сняли с нее более 10 тысяч рублей.

Наконец, через неделю молодые люди в компании 16-летней знакомой выпивали в гостях у жителя Петрозаводска. В какой-то момент они напали на хозяина квартиры и стали избивать его ногами и сковородой, а после стали по очереди наносить удары ножом. По информации прокуратуры Карелии, жертва получила около 30 колотых ран и скончалась на месте происшествия. Из квартиры подростки вынесли ноутбук, телефон и другие вещи, часть из которых впоследствии продали.

В ходе расследования удалось собрать необходимые доказательства по делу, а также провести комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. В настоящее время молодые люди заключены под стражу, а девушка находится под подпиской о невыезде, уголовное дело вскоре будет передано в суд.