Двое подростков попытались вынести из магазина пельмени «Малышок»

25 апреля около 23:00 наряд Росгвардии выехал в магазин на улице Ведлозерской, 18. Как сообщили в пресс-службе ведомства, торговое учреждение ограбили двое подростков.

По информации правоохранителей, незадолго до этого два молодых человека вошли в магазин, после чего один из них взял из холодильника пачку пельменей «Малышок» и бросился бежать. Продавщица подростка догнать не смогла и вызвала вневедомственную охрану.

Вскоре сотрудники Росгвардии обнаружили подходящих под описание молодых людей и привели их в магазин. Подростков 2000 и 2001 годов рождения опознала продавщица.