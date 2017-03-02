Двое петрозаводчан получили условные сроки за ловлю рыбы в «Киваче»

Кондопожский городской суд признал виновными двоих жителей Петрозаводска, обвинявшихся в незаконном лове рыбы в охранной зоне заповедника «Кивач». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

Суд установил, что в конце апреля прошлого года мужчины рыбачили с помощью сетей на озере Суналампи, расположенном на особо охраняемой природной территории. Сотрудники заповедника «Кивач» изъяли у них улов на 19 тысяч рублей, а также три лесковые сети длиной 150 метров.

В результате одного из подсудимых приговорили к двум годам, второго – к двум годам и шести месяцам лишения свободы условно. Кроме того, суд признал сети орудиями преступления и постановил изъять их для последующего уничтожения.