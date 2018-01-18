Двое мужчин обокрали клиентов автосервиса, напугав перед этим сторожевую собаку

Полиция Петрозаводска нашла подозреваемых в краже, совершенной на территории автосервиса. Пострадавшими стали сразу несколько горожан, сообщает пресс-служба МВД Карелии.

Как выяснилось, декабрьским утром один из автовладельцев пришел на стоянку и увидел, что в его машине разбито стекло, а из салона пропала магнитола. Похожую ситуацию обнаружили еще несколько клиентов сервиса, ущерб оценили более чем в 40 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камеры наблюдения. Оказалось, что на территорию автосервиса проникли двое мужчин. Напугав охранявшую стоянку собаку, они вскрыли несколько машин и забрали все, что было легко унести в руках.

Подозреваемыми оказались двое граждан 19 и 29 лет, которые имеют судимости за аналогичные преступления и недавно были условно-досрочно освобождены из мест лишения свободы. Сейчас оба находятся под арестом.

Часть похищенного у них изъяли, остальное мужчины успели продать. Места, куда они сбыли украденное, сотрудникам полиции также удалось установить.