Двенадцать лет строгого режима получил житель Карелии за поджог дома

Суд приговорил 52-летнего мужчину к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за поджог дома. Об этом сообщает Следственный комитет Карелии.

Суд установил, что в ночь на 1 июня 52-летний пьяный житель Кондопоги после ссоры со своей бывшей сожительницей решил ее убить. Он облил бензином стены многоквартирного деревянного дома в поселке Кяппесельга, в котором проживала его возлюбленная с семьей дочери, и поджег. С места происшествия злоумышленник скрылся. Жильцы дома вовремя обнаружили возгорание и смогли покинуть свое жилище, однако дом сгорел полностью.