Дважды наехавший на ноги товарища водитель получил условный срок

Кондопожский городской суд признал виновным местного жителя, обвинявшегося в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом сообщается на сайте суда.

Обвинение доказало, что в декабре 2015 года обвиняемый и потерпевший вместе находились на рыбалке возле поселка Гирвас. В темноте потерпевший решил проверить рыболовную сеть и попросил товарища посветить ему автомобильными фарами.

Подсудимый сел за руль и попытался развернуть автомобиль, однако вместо этого резко поехал вперед. Почувствовав, что наехал на препятствие, мужчина сдал назад. Только тогда он услышал крики товарища: оказалось, что оба раза машина проехала по ногам рыбака.

Обвиняемый вызвал на место скорую, до приезда которой пытался оказать приятелю первую помощь. Как выяснилось впоследствии, у потерпевшего были сломаны обе ноги.

В результате мужчину приговорили к одному году шести месяцам лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.