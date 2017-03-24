Два сетевых магазина по продаже наркотиков выявили полицейские в Петрозаводске

В феврале полицейские Петрозаводска выявили два сетевых магазина по продаже наркотиков. Правоохранители изъяли более 60 тысяч наркодоз у интернет-продавцов. Об этом сегодня заявил замначальника управления МВД по контролю за оборотом наркотиков Вадим Измайлов на заседании антинаркотической комиссии Карелии.

Измайлов также рассказал, что в 2016 году наблюдалась активность сетевых магазинов по продаже наркотиков – продавцы пытались сбыть запрещенные препараты через сеть в районы Карелии. Всего за прошлый год МВД Карелии зарегистрировало 737 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Вадим Измайлов также добавил, что в регионе за прошлый год 327 человек совершили наркопреступления. В основном это люди от 18 до 29 лет. 58 процентов преступников не имеют постоянного источника дохода.

– В 2016 году было изъято 28 килограммов наркотиков на 31 миллион рублей. Более половины из них – амфетамин и его синтетические аналоги, затем идут курительные смеси («спайсы»), потом — продукты конопли. За два месяца 2017 года изъято примерно столько же, сколько за весь прошлый год. Это связано не с ростом потока наркотиков в Карелию, а с активизацией борьбы против сетевых магазинов, – пояснил Измайлов.

Также на заседании комиссии МВД предложило создать в Карелии межведомственной центр профилактики наркомании. Создание межведомственного центра первичной профилактики обсуждается с министерствами образования и здравоохранения.

Антинаркотическая комиссия оценивает наркоситуацию в республике как напряженную. Почти по всем параметрам положение хуже всего в Сортавальском районе. В комиссии связывают это с близостью Ленинградской области и границы. В то же время специалисты на заседании отметили, что сейчас наркоситуация исправляется к лучшему.