Два приятеля украли у пенсионера бензопилу, паспорт и банковскую карту

Лахденпохские полицейские раскрыли обстоятельства кражи, произошедшей на днях в приладожском городе. Подробности инцидента приводит пресс-служба МВД Карелии.

По версии следствия, субботним утром к 68-летнему местному жителю пришли двое приятелей. Гости попросили хозяина квартиры одолжить денег или угостить их спиртным, на что пенсионер ответил отказом. Тогда один из подозреваемых незаметно украл из прихожей бензопилу, а второй вытащил из кармана куртки потерпевшего паспорт и банковскую карту.

Один из злоумышленников сразу после кражи отправился сбывать похищенный инструмент, где и был задержан полицейским. Вскоре он раскрыл личность своего сообщника.

Как выяснилось, к тому моменту, как полицейские раскрыли кражу, потерпевший о ней так и не узнал. Ущерб в результате составил более 90 тысяч рублей – такая сумма хранилась на банковском счету пенсионера.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемые доставлены в спецпомещения для задержанных.