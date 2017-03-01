Два подростка рискуют отсидеть 14 лет за серию краж и грабежей на севере Карелии

По версии следствия, в ноябре 2016 года несовершеннолетние жители Беломорска вынесли из чужой квартиры два мобильных телефона. Кроме того, злоумышленники крали с магазинных прилавков слабоалкогольные напитки и продукты.

На время следствия одного из них суд заключил под стражу. Как рассказали в Следкоме Карелии, судья учел то, что обвиняемый пьет, нигде не учится, постоянно нарушает закон, а во время следствия сумел совершил несколько преступлений.

Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание за преступления, вменяемые подросткам, – семь лет колонии.