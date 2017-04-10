Знакомство молодого человека с девушками обернулось уголовным делом

Как рассказали в МВД Карелии, 20-летний житель Петрозаводска познакомился с тремя девушками возле торгового центра на проспекте Ленина.

Продолжить общение компания решила внутри и разместилась на скамейках возле витрин. В процессе общения одна из девушек попросила у молодого человека телефон, якобы чтобы проверить сообщения в соцсети. Тот передал ей гаджет. Затем телефон оказался в руках другой девушки, потом — у третьей, которая с дорогой игрушкой не захотела расставаться и под благовидным предлогом отошла в сторону и выбежала из торгового центра.

Только на улице девушка поняла, что не может разблокировать телефон, и обратилась за помощью к случайным прохожим. Молодые люди, узнав от просительницы, что телефон похищен, забрали его и скрылись.

Сотрудники полиции смогли раскрыть всю цепочку похищений и передали телефон владельцу. В отношении несовершеннолетней злоумышленницы возбуждено уголовное дело. Двое же молодых людей, которые отобрали телефон у девушки, в разговоре с полицией сообщили, что собирались отнести технику в полицию, поэтому избежали наказания.