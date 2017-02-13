Мужчина решил замаскироваться под домовёнка, чтобы его не нашли судебные приставы

Как сообщили в управлении службы судебных приставов по Карелии, житель Лахденпохского района был приговорен к исправительным работам, но добровольно отбывать наказание отказался. В итоге он даже не явился в суд, где рассматривалось дело о замене наказания на лишение свободы.

Привести в суд нарушителя было поручено судебным приставам, которые пришли к нему домой, но им никто не открыл дверь. Посмотрев на состояние электросчетчиков, приставы поняли, что дома кто-то есть, и перекрыли все выходы из квартиры, в том числе окна.

В конце концов дверь приставам открыл знакомый мужчины, но сразу же заявил, что хозяина квартиры нет нет на месте. Не поверив его словам, судебные приставы осмотрел комнаты. В результате за трубой дровяной печи, вымазанный в саже и побелке, похожий на домовёнка Кузю, был обнаружен нарушитель. Отмывать его не было времени, и в таком виде его доставили в суд.

Попытка спрятаться от приставов не прошла даром для подсудимого и его знакомого. Мировой суд назначил им административный штраф по тысяче рублей за воспрепятствование деятельности судебных приставов.