До смерти избившие знакомого жители Карелии пойдут под суд

В Беломорске перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека. За это преступление им грозит до 15 лет лишения свободы, пишет пресс-служба Следственного комитета Карелии.

По версии следствия, вечером 2 сентября обвиняемые выпили и отправились домой к жителю Беломорска, чтобы найти мать одного из них. Сначала мужчина впусти их в дом, но потом попытался выпроводить.

Гости разозлились и стали избивать хозяина руками и ногами, причинив множественные травмы. Пострадавшего доставили в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.