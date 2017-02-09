Директора петрозаводской турфирмы обвинили в мошенничестве

В Петрозаводский суд поступило уголовное дело в отношении директора петрозаводской турфирмы. По версии следствия, летом 2015 года четыре подруги заключили со злоумышленницей договор на приобретение недельного тура по Европе. За несколько дней до поездки директор фирмы сообщила, что тур не состоится, и пообещала вернуть деньги.

Как выяснилось, полученные от клиентов 160 тысяч рублей обвиняемая присвоила, не перечислив ни копейки в адрес туроператора. Более того, на сайте туроператора данного тура вообще не было.

Аналогичным образом злоумышленница обманула еще одну жительницу Петрозаводска, которая заплатила 48 тысяч рублей за не состоявшуюся поездку в Египет.

Прокуратура города Петрозаводска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора туристической фирмы. Уголовное дело направлено в городской суд для рассмотрения по существу.