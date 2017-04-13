Директора парк-отеля «Сямозеро» отправили под домашний арест до 18 июня

Сегодня Петрозаводский суд не удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Елены Решетовой. Как сообщает наш корреспондент из зала суда, судья Мерков отправил директора парк-отеля «Сямозеро» под домашний арест до 18 июня.

Домашний арест назначен по месту проживания в Москве после завершения срока нахождения под стражей после 19 апреля.

На судебном заседании Решетова возражала против ходатайства следователя – по ее мнению, к ней можно было применить иную меру пресечения.

– За последнее время никаких следственных действий со мной не проводилось. Доводы, что я могу повлиять на свидетелей, беспочвенны, это домыслы, никаких доказательств, что я могу это сделать, следствием не представлено. К тому же моя мать – инвалид первой группы. Мои дети переживают, они были вынуждены сменить место жительства, прошу учесть это мнение, – говорила в зале суда Елена Решетова.

С этими доводами не соглашалась присутствовавшая на заседании прокурор Петрозаводска Елена Аскерова. Она поддержала ходатайство следствия, считая, что Решетова может продолжить заниматься преступной деятельностью.

– Вину она не признает, это дает основание полагать, что при изменении меры пресечения она может продолжить заниматься преступной деятельностью. Прошу удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок заключения под стражей до двенадцати месяцев, то есть на два месяца, – заявила Аскерова.

Однако судья Мерков, оглашая решение заявил, что следствие не представило веских доказательств необходимости содержания Решетовой под стражей. Судья учел то, что у нее трое детей и мать с первой группой инвалидности.

Напомним, Елена Решетова стала фигуранткой по делу о гибели 14 детей, отдыхавших в лагере на берегу Сямозера в Карелии. Ее арестовали вскоре после трагедии вместе с заместителем Вадимом Виноградовым. В конце июня суд Петрозаводска заключил обоих обвиняемых под стражу. Кроме того, в июне 2016 года следователи задержали и руководителя карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко. Его обвиняют в халатности. Тогда суд отправил его под домашний арест, однако в апреле 2017 года из-под домашнего ареста его освободили. Еще одного фигуранта дела – фельдшера Суоярвской ЦРБ Ирину Щербакову – 4 апреля суд признал виновной по статье «халатность», повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц.