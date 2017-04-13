Директора парк-отеля «Сямозеро» отправили под домашний арест до 18 июня

Защита Елены Решетовой просила суд изменить ей меру пресечения, считая заключение под стражей ничем не обоснованным.

Сегодня Петрозаводский суд не удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста Елены Решетовой. Как сообщает наш корреспондент из зала суда, судья Мерков отправил директора парк-отеля «Сямозеро» под домашний арест до 18 июня.

Домашний арест назначен по месту проживания в Москве после завершения срока нахождения под стражей после 19 апреля.

На судебном заседании Решетова возражала против ходатайства следователя – по ее мнению, к ней можно было применить иную меру пресечения.

– За последнее время никаких следственных действий со мной не проводилось. Доводы, что я могу повлиять на свидетелей, беспочвенны, это домыслы, никаких доказательств, что я могу это сделать, следствием не представлено. К тому же моя мать – инвалид первой группы. Мои дети переживают, они были вынуждены сменить место жительства, прошу учесть это мнение, – говорила в зале суда Елена Решетова.

С этими доводами не соглашалась присутствовавшая на заседании прокурор Петрозаводска Елена Аскерова. Она поддержала ходатайство следствия, считая, что Решетова может продолжить заниматься преступной деятельностью.

– Вину она не признает, это дает основание полагать, что при изменении меры пресечения она может продолжить заниматься преступной деятельностью. Прошу удовлетворить ходатайство следователя и продлить срок заключения под стражей до двенадцати месяцев, то есть на два месяца, – заявила Аскерова.

Однако судья Мерков, оглашая решение заявил, что следствие не представило веских доказательств необходимости содержания Решетовой под стражей. Судья учел то, что у нее трое детей и мать с первой группой инвалидности.

Напомним, Елена Решетова стала фигуранткой по делу о гибели 14 детей, отдыхавших в лагере на берегу Сямозера в Карелии. Ее арестовали вскоре после трагедии вместе с заместителем Вадимом Виноградовым. В конце июня суд Петрозаводска заключил обоих обвиняемых под стражу. Кроме того, в июне 2016 года следователи задержали и руководителя карельского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко. Его обвиняют в халатности. Тогда суд отправил его под домашний арест, однако в апреле 2017 года из-под домашнего ареста его освободили. Еще одного фигуранта дела – фельдшера Суоярвской ЦРБ Ирину Щербакову – 4 апреля суд признал виновной по статье «халатность», повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц.

 

 

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История подвиги: Петрозаводск изначальный