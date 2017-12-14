Директор фирмы, задолжавший сотрудникам 260 тысяч рублей, пойдет под суд

По версии следствия, с октября 2016-го по май 2017 года директором коммерческой фирмы не выплачивал заработную плату трем своим сотрудникам. Сумма превысила 263 тысячи рублей.

Хотя, считают в Следкоме Карелии, необходимые деньги у обвиняемого были, но он их расходовал на другие нужды, ориентируясь на получение прибыли.

«Руководствуясь ложным пониманием превосходства хозяйственных интересов организации перед выплатой заработной платы работнику, тем самым нарушая конституционные права и законные интересы работников», — заявили в Следственном комитете республики.

Уголовное дело направлено в суд. Наказание — до трех лет колонии.