Директор фирмы осужден за мошенничество с капремонтом

Петрозаводский городской суд вынес приговор директору одной из фирм за мошенничество в особо крупном размере.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, с ноября 2010 до конца 2012 года мужчина заключил договоры на выполнение работ по капитальному ремонту нескольких многоквартирных домов в Петрозаводске и Питкярантском районе.

Далее предприниматель заключил договор субподряда с одной из строительных форм, однако полностью рассчитываться с ней не стал, хотя от управляющих компаний получил 4,9 миллиона рублей. Всеми полученными деньгами нечистый на руку предприниматель распорядился по собственному желанию, а субподрядчикам был причинен ущерб в 2 миллиона рублей.

Приговором суда мошеннику назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.