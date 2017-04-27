Дезертира и нарушителя ПДД ищет полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска разыскивает Романа Анатольевича Волокославского 1989 года рождения. Мужчину подозревают в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Также в Петрозаводске объявили в розыск Алексея Викторовича Авдеева 1978 года рождения. Он скрывается от органов военного следственного отдела по гарнизону Горячие Ключи. Мужчину подозревают в самовольном оставлении части и неявке на службу без уважительных причин продолжительностью больше одного месяца.

Роман Волокославский. ФОто: пресс-служба МВД Карелии. Алексей Авдеев. Фото: пресс-служба МВД Карелии.

Всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить об этом по телефонам в Петрозаводске: (8-814-2) 739-229, 739-240, 8-981-405-41-44, 8-911-421-19-54 или 02 (с мобильного — 102).