Девушка украла деньги у ухажера своей мамы

Банковскую карту украли у 50-летнего жителя Петрозаводска, пока он находился в гостях. Как рассказали в МВД Карелии, мужчина пришел в гости к своей знакомой, которая жила вместе с несовершеннолетней дочерью.

Компания села за стол и начала распивать спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, хозяйка квартиры высказала желание сходить в магазин за добавкой. Гость передал ей свою банковскую карту, а пин-код написал на бумажке.

Когда женщина вернулась из магазина, она забыла отдать карту гостю, и этим воспользовалась дочь. Она незаметно вытащила карту из вещей мамы и пошла по магазинам. Все 23 тысячи рублей, которые лежали на счету мужчины, девушка потратила на кино, развлечения и одежду.

Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 5 лет лишения свободы.