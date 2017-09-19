Девушка пыталась бесплатно обновить гардероб в торговом центре Петрозаводска

20-летней жительнице Петрозаводска грозит до двух лет лишения свободы. Ее подозревают в краже из крупного торгового центра.

По информации пресс-службы МВД Карелии, 31 августа в полицию обратились продавцы отдела одежды. Они заметили, что молодая посетительница магазина после посещения примерочной подозрительно быстро попыталась покинуть помещение. Девушку остановили охранники торговой точки.

Прибывший в магазин участковый выяснил, что в рюкзаке девушки находятся джинсы, два джемпера, два свитера, кардиган, платье и футболка. Все вещи были не оплачены. Отсмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители узнали, что девушка поживилась в трех торговых точках. Ущерб от ее действий превысил 12 тысяч рублей.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части первой статьи 158 УК РФ (кража).