Деревянного лешего за 15 тысяч украли из магазина в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска задержала подозреваемого в краже. Добычей злоумышленника стала деревянная скульптура стоимостью в 15 тысяч рублей, установленная у входа в сувенирный магазин, пишет пресс-служба МВД Карелии.

Найти подозреваемого удалось с помощью записи с камер наблюдения. Им оказался 32-летний петрозаводчанин, уже имевший проблемы с законом.

Мужчина признался, что апрельским вечером шел домой по проспекту Ленина и при этом был нетрезв. У входа в магазин он увидел деревянную фигуру то ли лешего, то ли гнома. Скульптура ему понравилась, и он решил взять ее себе.

Злоумышленник унес метровую фигуру от магазина, но потом увидел на ней большую трещину. Тогда мужчина потерял к добыче интерес и выбросил ее в ближайшем дворе.

Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «кража», ему грозит до двух лет лишения свободы. Сам злоумышленник находится под подпиской о невыезде.