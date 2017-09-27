Дело экс-председателя контрольного комитета Карелии начали рассматривать в суде

27 сентября в Петрозаводском городском суде начали рассматривать дело бывшего руководителя контрольного комитета Карелии Виталия Галкина.

Уголовное дело в отношении него возбуждено по пункту «а» ч. 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

После того как экс-председателю контрольного комитета было зачитано обвинение, он заявил суду, что признает свою вину по всем эпизодам, сообщает интернет-издание «Петрозаводск говорит».

Как отмечают журналисты, Виталий Галкин, который с 22 декабря 2016 года находится под стражей, выглядит хорошо.

Напомним, экс-руководителя контрольного комитета Карелии Виталия Галкина задержали по подозрению в получении взятки в ночь на 23 декабря 2016 года. Однако из всей суммы предполагаемой взятки — 70 тысяч рублей — правоохранители нашли только одну меченую купюру номиналом в 100 рублей.

По версии гособвинения, взятку дал бизнесмен, заинтересованный в том, чтобы в госкомитете закрыли глаза на нарушения его фирмы в сфере оборота алкоголя. Ранее «Республика» писала о том, что взятку давал представитель ООО «Бухара», которому принадлежит кафе на проспекте Александра Невского в Петрозаводске.

Ранее водителя контрольного комитета Карелии Евгения Окладникова наказали условно за посредничество во взяточничестве. Следствие и суд установили, что подсудимый передал взятку в 70 тысяч рублей председателю госкомитета Виталию Галкину, у которого работал водителем, а также его заместителю Алексею Бобылеву. Последнего суд приговорил к четырем годам реального лишения свободы.