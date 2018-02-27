Дело мужчины, застрелившего служебного пса Амура, рассмотрит суд

Следователи Карелии передают в суд дело 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: в угрозе применения насилия в отношении представителя власти при исполнении; в хулиганстве, совершенном с применением оружия; в незаконном хранении наркотиков в значительном размере без цели сбыта.

По версии следствия, утром 3 мая 2017 года вооруженный ружьем 12-го калибра обвиняемый забаррикадировался в подвале жилого дома в Петрозаводске. Когда стражи порядка приехали на место происшествия, мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, стал выкрикивать угрозы в их адрес. Перепалка привела к тому, что обвиняемый застрелил служебную собаку. В результате спецоперации его удалось задержать.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В ближайшее время его направят в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщили в пресс-службе Следственного комитета Карелии.