Арест Виталия Галкина: всё по теме

В Карелии появилось еще одно резонансное уголовное дело. Сегодня суд Петрозаводска арестовал Виталия Галкина, до вчерашнего дня руководившего Контрольным комитетом Карелии. Чиновника задержали вчера ночью сотрудники Следственного комитета по подозрению в получении взятки.

По версии следствия, глава Контрольного комитета вступил в сговор со своим заместителем Алексеем Бобылевым – также задержанным следственными органами. Как сообщили в ведомстве, в период с 23 октября по 19 декабря уходящего года Галкин в два приема получил взятку 70 тысяч рублей от ООО «Бухара». За это, считают в Следкоме, он обещал оказывать покровительство в бизнесе, связанном с продажей нелегального алкоголя.

В пособничестве преступлению также обвиняется водитель Виталия Галкина – Евгений Окладников. Ходатайств об аресте Бобылева и Окладникова, насколько известно «Республике», в суд не поступало. Как стало известно сегодня, Алексей Бобылев еще 22 декабря написал явку с повинной, где признался, что вступил в сговор со своим начальником.

Тем не менее, близкие Виталия Галкина, присутствовавшие сегодня в суде, заявили о невиновности подозреваемого. По их словам, он очень ответственно относился к борьбе с контрафактным алкоголем, и на то у него были личные причины. Сторона защиты ходатайствовала о том, чтобы поместить экс-чиновника под домашний арест, а его родственники заявили о готовности внести залог – пять миллионов рублей. По словам супруги арестованного, советника главы Карелии Вероники Галкиной, залог готовы предоставить ее родственники, у которых есть турфирма.

В свою очередь, следствие выразило опасения, что Виталий Галкин, находясь на свободе, может сбежать, уничтожить еще не найденные вещественные доказательства или оказать давление на свидетелей.

О возможном давлении заявил Максим Шальнев, являющийся учредителем ООО «Бухара». Как рассказали следователи, именно от этой компании фигуранты намеревались получить взятку – 70 тысяч рублей. Одним из вещественных доказательств выступила меченая сторублевая купюра, которую нашли у подозреваемого. Сам Галкин пояснил, что это сдача, которую ему дал водитель Окладников за ремонт личного автомобиля, кроссовера Peugeot 4007, и просил приобщить к делу соответствующую квитанцию.

Вообще, экс-председатель Госкомитета на заседании суда вел себя открыто. В частности — и в отличие от своего адвоката — не был против фотосъемки. По делу говорил много и юридически верно — чувствовался большой опыт работы в судебной системе. Как рассказал Галкин, судьей он был 19 лет; еще год — и он бы мог претендовать на пожизненное содержание по окончании карьеры. Но помешал переезд в Карелию.

Виталий Галкин заявил, что с уважением и пониманием отнесется к любому решению суда. В итоге судья Антон Лёвкин поместил экс-главу контрольного комитета под стражу на два месяца — до 22 февраля включительно. Адвокат подозреваемого заявил, что это решение будет обжаловано.

Сам подозреваемый известие о том, что ему ближайшие два месяца придется провести в СИЗО, воспринял спокойно. Примечательно, что еще до оглашения судейского решения он попросил супругу принести ему несколько книг, в том числе — по психологии. Этой просьбой он растрогал своих бывших коллег, присутствовавших на заседании.

«Такого руководителя надо еще поискать», — заявили они после ареста Галкина. Сотрудники Контрольного комитета уверены в невиновности своего бывшего начальника, а все обвинения считают «делом рук людей из полукриминальной сферы».

Такую позицию они отразили в коллективном письме, разосланном в различные инстанции. Правда, присутствовавшие на заседании сотрудники Контрольного комитета ничего об этом письме не слышали, но «готовы подписаться под каждым словом». По ходатайству следователя судья Антон Лёвкин приобщил к уголовному делу статью интернет-газеты «Столица на Онего», в новостной ленте которой впервые появилось это письмо.

26 декабря, в понедельник, арестованному Галкину должны предъявить обвинение в получении взятки, совершенной группой лиц по предварительному сговору или организованной группой — пункт «а» части 5 статьи 290 УК России. Такое преступление наказывается штрафом до четырех миллионов рублей либо лишением свободы до 12 лет.

Отметим, громкое уголовное дело накануне прокомментировал глава республики Александр Худилайнен, 23 числа уволивший Галкина с поста руководителя Контрольного комитета.