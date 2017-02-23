Члены крупной ОПГ предстанут перед судом в Карелии

Следственный комитет Карелии закончил расследование уголовного дело в отношении четверых участников преступного сообщества. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Каждый из них в зависимости от роли в ОПГ обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям. Среди них – создание преступного сообщества (ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), незаконное предпринимательство (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ), незаконное использование чужого товарного знака (ч. 3 ст. 180 УК РФ), продажа нелегального алкоголя (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). Кроме того, участники ОПГ обвиняются в повреждении чужого имущества путем поджога, в вымогательстве и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки.

По версии следствия, житель Карелии для обогащения создал ОПГ, куда привлек своих знакомых и распределил между ними роли.

– Преступная деятельность осуществлялась в сфере незаконной банковской деятельности, сопряженной с неправомерным оборотом средств платежей, по счетам подконтрольных членам группы, фиктивно действовавших коммерческих организаций, а также индивидуальных предпринимателей, с расчетных счетов которых снимались наличные денежных средств и использовались членами преступного сообщества в своих целях. В ходе данной деятельности обвиняемыми осуществлялись действия по изготовлению и сбыту поддельных платежных поручений от имени юридических лиц, в которых указывались заведомо ложные сведения об основаниях перевода денежных средств по счетам различных фирм, – сообщается на сайте карельского Следкома.

Всего за период с 2011 года по 2014 год для осуществления незаконных банковских операций были привлечены денежные средства на сумму более 879 миллионов рублей, а обналичено и инкассировано в «кассу» ОПГ более 364 миллионов рублей, из которых преступный доход членов преступной группы составил более 7,2 миллиона рублей.

В период с 2012 года по 2014 год обвиняемые, совместно с другими подельниками, занимались предпринимательством в сфере незаконного оборота нелегального алкоголя на территории Карелии с незаконным использованием чужого товарного знака. Они неоднократно приобретали у неустановленных лиц на территории Кабардино-Балкарской Республики, в городе Москве и Московской области, городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области алкогольную и спиртосодержащую продукцию, в том числе, фальсифицированную, немаркированную и под чужими товарными знаками, которую в последующем сбывали в торговые точки, расположенные на территории Республики Карелия и Мурманской области.

Общий доход, полученный членами ОПГ от продажи нелегального алкоголя составил более 30 миллионов рублей. При этом правообладателям товарных знаков был причинен крупный материальный ущерб на общую сумму более 3,4 миллионов рублей.

Также с 2013 года по 2014 год обвиняемыми осуществлены финансовые операции с денежными средствами, приобретенными ими в результате совершения преступлений, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами на сумму более 279 тысяч рублей.

Кроме того, в период с 2013 года по 2014 год члены преступного сообщества из чувства мести и в целях запугивания лиц, осуществлявших противодействие их преступной деятельности в сфере незаконного оборота алкогольной продукции, организовали и совершили поджоги четырех автомашин в городе Петрозаводске и городе Костомукша, причинив владельцам транспортных средств значительный материальный ущерб.

Также, обвиняемые совершили вымогательство в отношении руководителей управляющих организаций, занимавшихся организацией обслуживания многоквартирных жилых домов на территории г. Петрозаводска, с целью их принуждения к прекращению ведения хозяйственной деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства для захвата освободившегося рынка в сфере обслуживания многоквартирных жилых домов. Для этого они совершили 5 поджогов автомашин представителей конкурирующих управляющих организаций и отправляли им СМС-сообщения с угрозами физической расправы.

Для нужд преступного сообщества обвиняемые приобрели, перевезли, передавали и хранили боевое огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

В результате спецоперации, проведенной следователями сотрудниками Следкома Карелии совместно с оперативными сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции, сотрудниками управления уголовного розыска МВД Карелии, члены организованного преступного сообщества были задержаны.

В ходе расследования уголовного дела следователи собрали все необходимые доказательства по делу, провели комплекс судебно-медицинских и криминалистических экспертиз, подтверждающих причастность обвиняемых к совершению инкриминируемых деяний.

По ходатайству следователя судом в отношении трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу, состоящему из 100 томов, утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемым дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данные преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 20 лет.