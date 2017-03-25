Член банды аферистов, обманувшей стариков в Карелии на 800 тысяч рублей, пойдет под суд

Под суд пойдет четвертый член банды аферистов, которые под видом сотрудников коммунальных служб обворовывали стариков от 70 до 90 лет сразу в нескольких районах Карелии.

Сообщения о злоумышленниках поступили летом 2013 года. В сентябре по подозрению в мошенничестве сотрудники МВД задержали троих граждан. Четвертому участнику банды удалось скрыться от правоохранительных органов, но в конце 2016 года его нашли.

По версии следователей, он вместе с другими участниками преступной группы — жителями Челябинска и Карелии – обманывал пожилых жителей республики, представляясь сотрудником жилищно-коммунальной сферы. Под предлогом проверки квитанций по оплате ЖКУ они входили в доверие к гражданам. Затем сбивали их с толку сообщением о том, что потребители якобы переплатили за «коммуналку» и предлагали вернуть на месте часть средств. При этом лже-работники использовали сувенирную продукцию «Банка приколов» «достоинством» пять тысяч рублей.

Сдачу от пенсионеров они получали настоящими деньгами. Кроме этого, злоумышленники крали сбережения пенсионеров. Следователи выяснили, что навыкам доверительного общения, основам психологии фигурантов уголовного дела обучили в одной из компаний сетевого маркетинга, где все они и познакомились, работая в качестве продавцов-консультантов.

В итоге троих задержанных в 2014 году приговорили к реальным срокам заключения. Им вменялось 38 преступных эпизодов. Общий ущерб превышал 700 тысяч рублей. Последний член ОПГ обвиняется в восьми эпизодах преступлений на общую сумму 96 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, рассказали в МВД Карелии.