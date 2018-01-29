Бывший следователь МВД отправился в колонию за фальсификацию доказательств

Сегодня в Карелии Сегежский суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего следователя МВД за фальсификацию доказательств и злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

Как установлено в судебном заседании, следователь следственного отдела МВД России по Сегежскому району в 2012 году при расследовании уголовного дела по обвинению местного жителя в кражах, мошенничестве и грабежах, стремясь вменить ему все инкриминируемые эпизоды и завысить раскрываемость преступлений, сфальсифицировал доказательства его виновности – протоколы допросов свидетелей и потерпевших.

Путем уговоров и угроз следователь склонил арестованного обвиняемого к самооговору. За это сотрудник МВД неоднократно передавал ему продукты питания, одежду и запрещенные предметы, в том числе алкогольные напитки.

По результатам первоначального рассмотрения уголовного дела подсудимый был признан виновным в совершении 17 эпизодов преступлений. Его приговорили к длительному лишению свободы. После отмены кассационной инстанцией приговора и повторного судебного разбирательства он был осужден за совершение лишь одного преступления – по остальным 16 эпизодам уголовное преследование было прекращено в связи с его непричастностью.

Суд назначил следователю наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также его лишили права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок 2 года 6 месяцев.

Осужденного взяли под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.