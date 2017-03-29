Бывшего мэра Лахденпохьи обвинили в мошенничестве

Прокурор Лахденпохского района Карелии утвердил обвинительное заключение в отношении Ирины Каковки. Как сообщили в региональной прокуратуре, бывшая глава Лахденпохьи обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

По версии следствия, в 2014 году Каковка, арендовавшая два земельных участка площадью по 15 соток, подала в Росреестр декларацию о недвижимости, в которой солгала о наличии на участке одноэтажных жилых домов с автономным отоплением, электроснабжением, водопроводом и канализацией.

Воспользовавшись дачной амнистией, чиновница зарегистрировала эти строения и в результате выкупила участке по льготной цене (2175 рублей за каждый). При этом участки относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения и рыночная стоимость каждого составляет 368 тысяч рублей.

Тем самым действия обвиняемой причинили лахденпохскому и мийнальскому бюджетам ущерб на общую сумму более 730 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд, где вскоре начнется его рассмотрение по существу.